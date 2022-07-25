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الصحة الفلسطينية: 14 وفاة بكورونا و10057 إصابة بأسبوع

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 10:03

الصحة الفلسطينية: 14 وفاة بكورونا و10057 إصابة بأسبوع
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما شخصت 10057 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة و2754 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بينما جرى تسجيل 8 حالات وفاة و5933 إصابة، بينما سجلت في مدينة القدس 1370 إصابة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 29 حالة، 9 منها في العناية المكثفة، وحالتين على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت الصحة إلى أنه تم تسجيل 972 حالة تعاف بالضفة، و264 في قطاع غزة، و1630 بالقدس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد طالبت كافة المواطنين بعدم الاكتظاظ والتجمع، ولبس الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، وأخذ التطعيمات والجرعة التعزيزة التي تساعد بالتقليل من خطورة الإصابة والأعراض التي يعاني منها المصاب".

وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الجرعات التعزيزية، الرابعة لمن أتم الـ3 جرعات، والثالثة لمن أخذ جرعتين فقط، موضحة أن الفترة الزمنية اللازمة هي ثلاثة شهور ما بين الجرعة الثالثة والرابعة، وثلاثة شهور كذلك ما بين الجرعة الثانية والثالثة.

ونوهت وزارة الصحة على ضرورة التزام المصابين بالحجر الصحي، ومن كان مخالِطا الحجر لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

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#كورونا في الضفة
#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا

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