اعتقالات بالضفة وإصابات باعتداءات للمستوطنين قرب نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما أصيب 5 فلسطينيين جراء اعتداءات لعصابات المستوطنين قرب نابلس.

وأفاد ناي الأسير باقتحامات بالضفة وتفتيشات لمنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما تم اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

وعرف من بين المعتقلين: الأسير المحرر حذيفة بدر، ومحمد سامر العبد من أبو شخيدم قضاء رام الله، والفتى أحمد لؤي ثوابتة، والفتى بلال عايش ثوابتة، والفتى يوسف محمد العيسى من بلدة بيت فجار، ومصطفى جمال حسين من بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

وذكر نادي الأسير أنه بعد حوالي شهرين على اعتقاله، أحضرت قوات الاحتلال الأسير ليث أبو غلمي إلى منزله في بلدة بيت فوريك قضاء نابلس وقام بتفتيشه.

إلى ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة بالضفة، حيث أصيب في ساعات متأخرة من الليل، خمسة مواطنين في اعتداء للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال في قرية تل قضاء نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين خلال تواجدهم بأراضيهم في قرية تل، واستهدفتهم بغاز الفلفل الحار، ما أدى الى إصابة خمسة مواطنين، أحدهم اصيب برضوض عقب الاعتداء عليه بالضرب واحتجازه لساعات من قبل جيش الاحتلال، الذي تدخل لتأمين الحماية للمستوطنين.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا بيتا متنقلا تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد حمدان، فيما استهدفوا مركبة تابعة لمجلس قروي تل، الأمر الذي أدى إلى تحطم نوافذها.