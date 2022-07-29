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السبت: أول أيام العام الهجري الجديد 1444

تاريخ النشر: 29/07/2022 - 08:39

السبت: أول أيام العام الهجري الجديد 1444
تصوير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، موعد أول أيام شهر محرم 1444 في فلسطين.

وأوضح المفتي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي الحجة 1443هجري، وأن يوم غد السبت 30 تموز/ يوليو الجاري هو غرة شهر محرم لعام 1444هجري.

المفتي محمد حسين

وأشار إلى أن يومي تاسوعاء وعاشوراء يوافقان الأحد والإثنين 7 و8 آب/ أغسطس 2022، سائلا الله أن يجعله "عام خير وعز ونصر للشعب الفلسطيني وللأمة الإسلامية".

ويعود السبب في تسمية التاريخ الهجري بهذا الاسم إلى هجرة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، ويُذكر في سبب نشأة التاريخ الهجري أنه في السنة الثالثة أو الرابعة من خلافة خليفة المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كتب إليه أبو موسى الأشعري، رضي الله عنه، رسالة يقول فيها: "تأتي إلينا كتب منك لا تحتوي على تاريخ، وبناء على ذلك جمع عمر بن الخطاب الصحابة، واستشارهم في ذلك، وأشار بعض الصحابة التأريخ بطريقة الفرس، لكن الصحابة لم يعجبهم هذا، ثم أشار صحابة آخرون على التأريخ بتاريخ الروم، ولكن هذا أيضا لم يُعجب الصحابة، وبعد ذلك أشاروا على التأريخ من مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون نؤرخ من مبعث النبي، وآخرون قالوا من هجرته، ثم قال عمر "إن الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرِّخوا بها، وبعدها اتفق الجميع على التأريخ من هجرة النبي محمد.

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#العام الهجري
#القدس
#الديار الفلسطينية

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