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اعتقالات بالضفة والقدس وملاحقة للعمال قرب الجدار

تاريخ النشر: 31/07/2022 - 09:14

اعتقالات بالضفة والقدس وملاحقة للعمال قرب الجدار
اقتحامات ليلية بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما واصلت قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين عند جدار الفصل العنصري.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات واقتحامات لعشرات المنازل في الضفة والعبث بمحتوياتها بعد إخضاع قاطنيها تحقيقات ميدانية، فيما تم اعتقال 6 شبان من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين كرم، وقصي محمد سليم، بعد اقتحام منزل عائلتهما في قرية بيت دقو.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت 3 شبان، قصي طقاطقة، وعيسى ثوابتة، وعمار ثوابتة، بعد مداهمة عدة منازل في بلدة بيت فجار.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، أصيب صباح اليوم الأحد، عامل فلسطيني بجروح جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال عند فتحة بالجدار الفاصل لبلدة زيتا قضاء طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال العامل بعد إصابته بالرصاص ونقلته إلى جهة مجهولة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال لاحقت العمال، ومنعت العشرات منهم من الاقتراب من المكان، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، لإجبارهم على المغادرة.

وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين الذين يحاولون الدخول إلى مناطق الخط الأخضر للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

وغالبا ما تطلق قوات الاحتلال النار تجاه العمال عند فتحات الجدار الفاصل، كما تقوم بقمعهم بقنابل الغاز المدمع وتمنع منهم الاقتراب من فتحات الجدا والعبور إلى مناطق الـ48 من أجل العمل.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#القدس
#اقتحامات
#اعتقالات
#جدار الفصل

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