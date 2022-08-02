الاحتلال يعتقل مديرا ومعلما بسبب مسرحية مدرسية في عناتا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال مدير ومعلم في مدرسة في بلدة عناتا، شمال شرقي مدينة القدس، بزعم "التحريض على الإرهاب"، من خلال عرض مسرحي قدمه طلاب المدرسة التي يعملان بها.

وعُلم أن المدير (في الأربعيتات من عمره) والمعلم (في الثلاثينات من عمره) من سكان بلدة عناتا ويعملان في مدرسة ذكور عناتا في القدس المحتلة، واعتقلا يوم الثلاثاء 26 تموز/ يوليو الماضي.

وأعلن الاحتلال عن اعتقال المعلم والمدير اليوم، في بيان صدر عن شرطته زعم فيه أن المسرحية التي عرضها الطلاب وتداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، "احتوت على أداء يحرض على الإرهاب والعنف باسم القومية".

وتعتزم سلطات الاحتلال تقديم لائحة إتهام ضد المعلم والمدير خلال اليومين القريبين، بحسب ما جاء في بيان الشرطة الإسرائيلية التي قالت إنهما "عرضا اليوم، الثلاثاء، على المحكمة العسكرية في الضفة والتي مددت اعتقالهما حتى يوم الخميس المقبل".

يذكر أن العمل المسرحي الطلاب حاكى أحداث هبة الكرامة ومعركة "سيف القدس" في أيار/ مايو 2021، التي صعيد خلال الاحتلال من اعتداءاته في القدس، لترد فصائل المقاومة في قطاع غزة، باستهداف صاروخي لمنطقة القدس، ليشن بعدها الاحتلال حربا على قطاع غزة استمرت 11 يوما.

وكان عضو الكنيست الكاهاني الذي أدين في السابق بجرائم تحريض، قد اعتبر أن يشكل "تحريضا ضده على وجه التحديد"، وذلك في تغريدة نشرها على تويتر في في وقت سابق من تموز/ يوليو الماضي، عقد تداول لقطات من العرض المسرحي على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان الاحتلال أنه "خلال الأسابيع الأخيرة انتشرت عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي مقاطع من المسرحية"، وأضاف أن التحقيقات اسفرت عن "اعتقال مدير المدرسة، وبعدها بيومين تمّ اعتقال معلم آخر في المدرسة، وقد أحيلا الى التحقيقات، ولاحقا تمّ تمديد اعتقالهما".