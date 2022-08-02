  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يهدم منزلا بسبسطية ومنشأتين تجاريتين في بزاريا

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 09:18

الاحتلال يهدم منزلا بسبسطية ومنشأتين تجاريتين في بزاريا
تشريد عائلة أبو السعود بعد هدم منزلها (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا بالسكان في بلدة سبسطية ومنشأتين تجاريتين في بلدة بزاريا قضاء نابلس، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة بالقرب من مدخل البلدة، وهدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن محمد أبو السعود، ويسكنه 8 أفراد.

وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت أخطرت بهدم المنزل المكون من طابق قبل نحو عام تحت ذرائع وحجج واهية.

كما وهدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، منشأتين تجاريتين في بلدة بزاريا شمال نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت بلدة بزاريا في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وبدأت بأعمال الهدم لمنشأتين تجاريتين تقعان على مدخل القرية، واحدة منها مغسلة للسيارات، والأخرى استراحة، تعودان للمواطن رابح سليمان سيف.

بودكاست عرب 48

#سبسطية
#بزاريا
#نابلس
#هدم
#قوات الاحتلال

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

50 معتقلا بالضفة وإصابات باشتباكات بمخيم الفارعة
50 معتقلا بالضفة وإصابات باشتباكات بمخيم الفارعة

2022-08-02

كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية
كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

2022-08-02

شهيد برصاص الاحتلال في جنين
شهيد برصاص الاحتلال في جنين

2022-08-01

الأكثر قراءة

عائلة فداء كيوان تطالب بإعادتها من الإمارات

عائلة فداء كيوان تطالب بإعادتها من الإمارات

2022-08-01
المالية الإسرائيلية: أجر المعلم المبتدئ يعادل 29% من راتب زميله ذي الأقدمية

المالية الإسرائيلية: أجر المعلم المبتدئ يعادل 29% من راتب زميله ذي الأقدمية

2022-08-01
خبير إسرائيلي: ترسيم الحدود البحرية ليس مؤكدا والمشكلة ليست حزب الله

خبير إسرائيلي: ترسيم الحدود البحرية ليس مؤكدا والمشكلة ليست حزب الله

2022-08-01
إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة

2022-08-01
الصحة الإسرائيلية تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد كورونا

الصحة الإسرائيلية تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد كورونا

2022-08-01