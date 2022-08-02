الاحتلال يهدم منزلا بسبسطية ومنشأتين تجاريتين في بزاريا

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا بالسكان في بلدة سبسطية ومنشأتين تجاريتين في بلدة بزاريا قضاء نابلس، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة بالقرب من مدخل البلدة، وهدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن محمد أبو السعود، ويسكنه 8 أفراد.

وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت أخطرت بهدم المنزل المكون من طابق قبل نحو عام تحت ذرائع وحجج واهية.

كما وهدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، منشأتين تجاريتين في بلدة بزاريا شمال نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت بلدة بزاريا في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وبدأت بأعمال الهدم لمنشأتين تجاريتين تقعان على مدخل القرية، واحدة منها مغسلة للسيارات، والأخرى استراحة، تعودان للمواطن رابح سليمان سيف.