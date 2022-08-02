بيت دجن: إصابة 97 فلسطينيا إثر قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرقي نابلس.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن، واستهدفتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص وبحالات اختناق بالغاز.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن 22 مواطنا تلقوا الإسعافات جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي، بينما تلقى 75 آخرين الإسعافات اللازمة جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة الجدار والاستيطان، دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.