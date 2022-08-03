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القدس: الاحتلال يهدم منزلا بسلوان ومنشآت زراعية بالزعيم

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 15:21

القدس: الاحتلال يهدم منزلا بسلوان ومنشآت زراعية بالزعيم
من هدم منزل عائلة أبو اسنينة بسلوان (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة سلوان ومساكن ومنشآت زراعية، في بلدة الزعَيم في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد حازم أبو اسنينة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي أبو تايه وهدمت منزله الذي تبلغ مساحته حوالي 115 مترا، ويحتوي على أربع غرف، ويأوي ثمانية أفراد، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

كما اعتدت قوات الاحتلال على جميع المتواجدين بالمكان، واعتقلت نجليه وجاره.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف بلدة سلوان بشكل مباشر حيث هدمت موقفا للسيارات لعائلة أبو هدوان في سلوان، يوم أمس الثلاثاء.

وقال مدير بلدية الزعَيم، محمد أبو زياد لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي المواطنين غربي البلدة، وهدمت غرفة سكنية، وجرفت أرضا واستولت على خزانات مياه تعود للمواطن طارق سبيتان، بحجة استخدامها دون الحصول على ترخيص.

وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت غرفة سكنية أخرى ومنشآت زراعية تعود للمواطن محمد جمعة حمدان واستولت على معدات زراعية.

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