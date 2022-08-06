باب العامود: الاحتلال يعتقل مقدسيا ويعتدي على متظاهرين منددين بالعدوان على غزة

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية نظمها نشطاء مقدسيون تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وانتشرت قوات شرطة الاحتلال بكثافة في منطقة باب العامود، وهاجموا المشاركين بالوقفة واعتدوا عليهم بالأيدي، واعتقلوا الشاب هشام أبو شمسية.

وكان نشطاء مقدسيون دعوا إلى المشاركة الواسعة في وقفة تضامنية، في باب العامود، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ منذ أمس الجمعة.

ودعا النشطاء أهالي القدس لأوسع تجمع في باب العامود، للتعبير عن رفضهم لجرائم الاحتلال في غزة.

وشددت الدعوات على ضرورة الحشد لإيصال رسالة الوفاء لغزة، ونصرة للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة.