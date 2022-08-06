  2. فلسطينيات
  3. أخبار

"حماس" تدعو الفلسطينيين للتصدي لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى الأحد

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 22:47

"حماس" تدعو الفلسطينيين للتصدي لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى الأحد
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال (صورة أرشيفية Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم السبت، بيانا قالت فيه إننا "نرفض سماح الاحتلال للمتطرّفين اقتحام الأقصى ونؤكّد أنّ شعبنا موحّد في التصدّي له والدفاع عن أرضه ومقدساته".

وأضافت "حماس" أننا "نرفض سماح الاحتلال الصهيوني للمتطرّفين الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى المبارك، غدًا الأحد، ونحمّله المسؤولية الكاملة عن تداعياته ونتائجه التي لا يمكن التنبّؤ بها، في الوقت الذي يستمر في عدوانه الهمجي على قطاع غزّة، ونؤكّد أنَّ شعبنا الفلسطيني في كلّ أماكن وجوده يقف اليوم موحّدًا في الدفاع عن أرضه ومقدساته".

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الأبيَّة والمرابطين في القدس، وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى شدّ الرّحال والرّباط ومواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، تصدّيًا لهذه الاقتحامات، وإفشالًا لأهدافها الخطيرة، كما ندعو أمّتنا العربية والإسلامية، قادة وشعوبًا، إلى التحرّك العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل، في معركة الدّفاع عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرَّسول الأمين، حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة".

وأعطت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الموافقة لعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، لاقتحام المسجد الأقصى برفقة المستوطنين، يوم الأحد.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها تستعد لمواجهات، الأحد، بين الفلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه، على إثر توقعاته باقتحام آلاف المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

ومنذ مساء السبت، عززت شرطة الاحتلال حضورها في زقاق البلدة القديمة في القدس المحتلة.

بودكاست عرب 48

#المسجد الأقصى
#اقتحام المسجد الأقصى
#حماس
#مستوطنون يقتحمون

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عدوان الاحتلال على غزة: 24 شهيدا بينهم 6 أطفال
عدوان الاحتلال على غزة: 24 شهيدا بينهم 6 أطفال

2022-08-06

مقررة أممية تدين الغارات الإسرائيلية على غزة: "عمل عدواني صارخ"
مقررة أممية تدين الغارات الإسرائيلية على غزة: "عمل عدواني صارخ"

2022-08-06

باب العامود: الاحتلال يعتقل مقدسيا ويعتدي على متظاهرين منددين بالعدوان على غزة
باب العامود: الاحتلال يعتقل مقدسيا ويعتدي على متظاهرين منددين بالعدوان على غزة

2022-08-06

الأكثر قراءة

إدانات فلسطينيّة للعدوان الإسرائيليّ على غزة:

إدانات فلسطينيّة للعدوان الإسرائيليّ على غزة: "ردّ المقاومة قادم"

2022-08-05
تحليلات: الجهاد الإسلامي تسعى لمعادلة جديدة مع إسرائيل وإيران

تحليلات: الجهاد الإسلامي تسعى لمعادلة جديدة مع إسرائيل وإيران "تحركها"

2022-08-05
باحثون إسرائيليون: الجمهور اليهودي لا يدرك الانقلاب الديمغرافي بالبلاد

باحثون إسرائيليون: الجمهور اليهودي لا يدرك الانقلاب الديمغرافي بالبلاد

2022-08-05
مصرع يزن زيتاوي من أم الفحم في حادث دهس

مصرع يزن زيتاوي من أم الفحم في حادث دهس

2022-08-05
حالة الطقس: اشتداد موجة الحر

حالة الطقس: اشتداد موجة الحر

2022-08-05