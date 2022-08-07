الاحتلال يقتحم رمّانة لهدم منزلي الأسيرين الرفاعي وأبو شقير

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء الأحد، قرية رمانة غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، بهدف هدم منزلي منفذي عملية "إلعاد" التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين في أيار/ مايو الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من دوريات جيش الاحتلال بما يقارب 50 آلية عسكرية اقتحمت القرية وانتشرت في أحياء القرية.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن عملية الاحتلال أن قواته تعمل في قرية رمانة على هدم منزل منذي عملية "إلعاد"، وقال إنهم سيعلن عن تفاصيل إضافية لاحقا.

وتنسب سلطات الاحتلال للأسيرين أسعد يوسف الرفاعي (19 عامًا) وصبحي عماد أبو شقير (20 عامًا)، من سكان قرية رمانة، تفيذ عملية "إلعاد".

وأشارت مصادر فلسطينية إلى انتشار القناصة على أسطح المنازل بمساندة قوات خاصة.

واندلعت مساء الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما تم إغلاق مداخل قرية حوسان غربا.

وتركزت المواجهات في الخضر في منطقة "التل" بالبلدة القديمة ودوار المدارس، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مداخل قرية حوسان، ومنعت مرور المركبات، بحسب ما أفاد به رئيس المجلس القروي.