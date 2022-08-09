  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ150

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 09:41

الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ150
وفد مصري يتابع لدى إسرائيل الإفراج عن عواودة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 150 رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.

يأتي ذلك، فيما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية، أن وفدا أمنيا مصريا يتابع لدى تل أبيب قضية الأسير عواودة المضرب عن الطعام.

وبحسب المصادر، فإن الوفد يتابع تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار وخاصة فيما يتعلق بنقل الأسير عواودة إلى مستشفى مدني عام لتلقي العلاج فيه، تمهيدًا لإعلان فك إضرابه عن الطعام.

وتعمل مصر على أن يتم لاحقا بعد تحسن صحة عواودة وتلقيه العلاج، أن يتم إطلاق سراحه إلى منزله في بلدة إذنا بالخليل.

ويعاني المعتقل عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

وكان عواودة، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

وعواودة معتقل منذ 27/12/2021، وأصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#وفد مصري
#خليل عواودة
#الاعتقال الإداري

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اقتحامات للأقصى وهدم منشآت سكنية بالقدس والأغوار
اقتحامات للأقصى وهدم منشآت سكنية بالقدس والأغوار

2022-08-09

نابلس: 3 شهداء و40 إصابة باقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة
نابلس: 3 شهداء و40 إصابة باقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة

2022-08-09

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

2022-08-09

الأكثر قراءة

45 شهيدا في العدوان على غزة: اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

45 شهيدا في العدوان على غزة: اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ

2022-08-08
القدس: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في العيزرية

القدس: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في العيزرية

2022-08-08
إسرائيل: فرصة سياسية مقابل غزة لدفع تبادل أسرى

إسرائيل: فرصة سياسية مقابل غزة لدفع تبادل أسرى

2022-08-08
فتح المعابر مع غزة ورفع متدرج للتقييدات بالجنوب

فتح المعابر مع غزة ورفع متدرج للتقييدات بالجنوب

2022-08-08
الاحتلال يقتحم رمّانة لهدم منزلي الأسيرين الرفاعي وأبو شقير

الاحتلال يقتحم رمّانة لهدم منزلي الأسيرين الرفاعي وأبو شقير

2022-08-08