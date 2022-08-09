مواجهات ومسيرات بالضفة تنديدا بعدوان الاحتلال على نابلس

شهدت مناطق مختلف بالضفة الغربية ظهر اليوم الثلاثاء، مسيرات غضبت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 69 فلسطينيا خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الغضب في الضفة وقمت قوات الاحتلال مسيرات الغضب التي انطلقت في مختلف محافظات الضفة تنديدا بجرائم الاحتلال وبالعدوان الإسرائيلي على نابلس، حيث أصيب العديد من الشبان بجروح متفاوتة جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف والمطاط، فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء قنابل الغاز المدمع. وبلغ الهلال الأحمر عن إصابتين بالرصاص الحي في القدم والصدر خلال المواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي، إلى جانب 9 إصابات بالأطراف. واستشهد 3 فلسطينيين 2 منهم من قادة كتائب شهداء الأقصى في منطقة نابلس، هم: إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح والفتى حسين طه، إثر اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة.

ونعت فصائل فلسطينية شهداء مدينة نابلس الذين استشهدوا خلال اشتباكهم مع قوات الاحتلال، أثناء اقتحام البلدة القديمة، ودعت إلى تصعيد المقاومة والإعلان حالة اشتباك شامل مع الاحتلال.

ففي البلدة القديمة في نابلس ومحيطها، دارت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين مباشرة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح مختلفة، معظمها في الظهر والأيدي والأرجل.

إضراب تجاري بالمدن الفلسطينية بالضفة

وعم الإضراب الشامل نابلس، حدادا على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على المدينة التي شهدت مسيرة دعت إليها الفصائل ومختلف القوى الوطنية والجماهيرية. كما عم الإضراب التجاري كبرى المدن الفلسطينية بالضفة.

وقام شبان بإشعال الإطارات على دوار الصحة، كما تم إغلاق المحال التجارية حدادا عل أرواح الشهداء.

وأعلن الحداد في مدينتي رام الله والبيرة، بعد اغتيال جيش الاحتلال 3 شبان في نابلس.

وأغلقت المحلات التجارية أبوابها حدادا على أرواح شهداء نابلس، فيما دعت حركة فتح إلى الخروج بمسيرات انتصارا ووفاء لدماء الشهداء.

وفي قلقيلية، أعلن الحداد والإضراب التجاري، نصرة لدماء الشهداء وللأسرى الأبطال. وقالت حركة فتح في بيان أصدرته إن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا، ولن ينال الاحتلال من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني الذي سيبقى على العهد ويواصل مقاومته حتى تحرير الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وفي جنين، أعلنت حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل والحداد في مدينة جنين ومخيمها، حدادا على أرواح شهداء نابلس.

ودعت فتح والقوى إلى المشاركة في المسيرة المنددة بجريمة نابلس وبالعدوان المستمر على شعبنا في الضفة والقطاع، والتي ستنطلق بعد صلاة المغرب من مساء اليوم، من أمام المسجد الكبير في المخيم تجاه المدينة.

وفي القدس، دعت القوى الوطنية الإسلامية والمسيحية، والفعاليات الاجتماعية إلى الإضراب الشامل في مدينة القدس ومحافظتها، بدءا من الساعة الثانية بعد الظهر، بما يتضمن إغلاقا للأسواق والمحال التجارية، وذلك حدادا على شهداء نابلس.

مسيرة لطلبة جامعة بير زيت

ونظم طلبة بيرزيت اعتصاما في الجامعة، اليوم الثلاثاء، رفعوا خلاله العلم الفلسطيني وصور الشهداء، ودعت إلى مسيرة تنطلق إلى نقاط التماس على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وفاء لدماء شهداء نابلس.

ودعت القوى الوطنية في بيت لحم جماهير محافظة بيت لحم للإضراب والحداد، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على جريمة اغتيال شهداء نابلس، وتصعيد المواجهة على نقاط التماس.

وقال أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري، إن الحركة ومن خلال بيان لها أكدت على الإضراب والحداد، وأنه سيكون إغلاق لكافة المحال التجارية وبعض المرافق مع التصعيد المواجهات على نقاط التماس.

مواجهات في البيرة والخليل وطولكرم

واندلعت مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة المقابل لمستوطنة "بيت إيل" بعد وقفة طلابية في جامعة بير زيت ومسيرة برام الله تنديدا باغتيال شهداء نابلس.

وأعلن الإضراب التجاري الشامل في جنين وطولكرم حدادا على أرواح الشهداء.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في جامعة خضوري بطولكرم، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند البوابة العسكرية "نتساني عوز".

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

واشعلت النيران في إطارات سيارات على دوار ابن رشد ودوار المنارة وسط الخليل.

كما وتشهد الخليل وبلدة بيت أمر إضرابا تجاريا وحدادا شاملا على أرواح شهداء نابلس، استجابة للدعوة التي وجهتها حركة فتح اقليم وسط الخليل والقوى الوطنية والسياسية في محافظة الخليل.