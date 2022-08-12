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غزة: مصرع شاب غرقا ومقتل آخر في شجار عائلي

تاريخ النشر: 12/08/2022 - 17:15

غزة: مصرع شاب غرقا ومقتل آخر في شجار عائلي
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قُتل شاب، يبلغ 19 عاما من العمر، متأثرا بجراحه في شجار عائلي نشب في حي الشجاعية بقطاع غزة، اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي، بأن "الشاب (صدام، ع) توفي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها بإطلاق نار خلال شجار عائلي ظهر اليوم بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وقد جرى فتح تحقيق في الحادث".

وأضاف، أنه جرى توقيف مطلق النار ومصادرة السلاح المستخدم، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في الجريمة.

وفي سياق منفصل، لقي الشاب محمود ناهض أبو بيض (17 عاما) مصرعه بعد تعرضه للغرق في البحر شمال قطاع غزة.

وأعلنت الشرطة البحرية مساء اليوم، الجمعة، العثور على جثمان الغريق بعدما فقدت آثاره لساعات، إذ قذفته أمواج البحر على شاطئ بحر جباليا شمالي القطاع.

وبيّنت الشرطة، في وقت سابق، أن الغريق فقدت آثاره في البحر فجر اليوم برفقة شقيقيه، حيث جرى إنقاذهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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#قطاع غزة
#بحر غزة
#حوادث الغرق

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