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الخليل: طفل يفقد عينه اليمنى بعد استهدافه برصاصة على يد الاحتلال

تاريخ النشر: 13/08/2022 - 23:33

الخليل: طفل يفقد عينه اليمنى بعد استهدافه برصاصة على يد الاحتلال
الطفل زياد محمد أبو عياش (15 عامًا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

فقد الطفل زياد محمد أبو عياش (15 عامًا) من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، عينه اليمنى بالكامل إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي.

وأجريت للطفل أبو عياش عملية جراحية، اليوم السبت، في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، إلا أن محاولات الأطباء باءت بالفشل بعد أن أدت الرصاصة إلى تهتك في الشبكية.

وكان أبو عياش قد أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بالبرج العسكري عند مدخل بلدته بيت أمر، صوب المواطنين الذين خرجوا في تظاهرة منددة بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقال والد الطفل في منشور له: "لم تنجح محاولات إنقاذ عين عيني زياد، وأسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يحفظ له عينه اليسرى ويوفقه في حياته ويعوضه خيرًا مما فقد".

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#استهداف عين الطفل زياد محمد أبو عايش
#الاحتلال الإسرائيلي

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