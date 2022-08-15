الرئيس الفلسطينيّ يصل ألمانيا في زيارة رسميّة

وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الإثنين، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية غير محددة المدة، من المقرر أن يلتقي خلالها المستشار الألماني، أولاف شولتس، الثلاثاء.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، إن عباس "سيعقد اجتماعًا ظهر غدٍ (الثلاثاء) مع المستشار الألماني"، وفق ما أوردت وكالة "وفا" نقلا عن إذاعة "صوت فلسطين".

وأضاف الخالدي في حديثه للإذاعة، أن اللقاء سيبحث "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابع أن عباس سيناقش مع شولتس "آخر التطورات السياسية والميدانية، بما فيها الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا".

وأوضح أن المباحثات ستتطرّق "إلى سبل حماية حلّ الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدوليّ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويّتها الكاملة في الأمم المتحدة".

وقال الخالدي إن الرئيس الفلسطيني "سيشكر ألمانيا على المساعدات التي تقدمها لشعبنا في مجال البنية التحتية وبناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد، إضافة إلى موقف برلين الثابت من القضية الفلسطينية".