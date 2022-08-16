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اعتقالات وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 07:17

اعتقالات وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة
مواجهات مع الاحتلال في الضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين ومواجهات في بعض المناطق، خلفت عشرات حالات اختناق وإصابات برصاص جنود الاحتلال بينها إصابات خطيرة.

وأفاد نادي الأسير باقتحامات ومداهمات لمناطق مختلفة بالضفة، تخللها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، فيما أخضع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجاز لساعات طويلة.

وذكر نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وعلى الصعيد الميداني والمواجهات، أصيب 4 شبان بجروح متفاوتة برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة، حيث تم اعتقال شابين آخرين، فيما قامت قوات الاحتلال بتلصيق منشورات تهدد نشطاء الجبهة الشعبية بالاعتقال بذريعة نشاطاتهم.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عند منتصف الليل، بلدة سبسطية، واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال البلدة وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات من المواطنين بالاختناق.

وفي بلدة برقة أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة من أجل تخليص حافلة عسكرية كانت عالقة بالبلدة بعد أن دخلتها عن طريق الخطأ.

أما في محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، خربة الحفيرة بين قرية مركة وبلدة قباطية.

وقال مواطنون إن دوريات عسكرية اقتحمت جنين، وسط توارد انباء عن نشاط عسكري، حيث داهمت قوات الاحتلال منزلا مهجورا وقامت بإجراء تفتيشات واسعة في المنطقة دون معرفة الأسباب.

وعلى صعيد الاعتقالات، قامت قوة خاصة من جيش الاحتلال باعتقال الأسير المحرر بهاء الدين شجاعية عقب اقتحام منزله في بلدة دير جرير قضاء رام الله.

وفي سلواد، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في البلدة، طالت حتى الآن كل من: جبر حامد، وسيف حامد، وحامد رياض حامد، ورائد عزام حامد، وسامي إسماعيل السراج، ونبيل نضال حماد، ورمزي حامد، وموسى حامد.

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