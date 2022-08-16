هدم قاعة أفراح بالعيسوية واعتقال 4 صيادين ببحر غزة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، قاعة أفراح في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، بينما اعتقلت قوة من سلاح بحرية الاحتلال 4 صيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت بلدة العيسوية، وشرعت بهدم قاعة السلام عند المدخل الغربي للبلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى محمد ناصر، وياسين وعماد ناصر أبو ريالة، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

حواجو عسكرية في محيط جنين

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا غرب جنين وكثفت من تواجدها العسكري شمال شرق المدينة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري والحواجز المتنقلة في محيط قرى فقوعة، ودير غزالة، وبيت قاد، ودير أبو ضعيف، والجلمة، وسيرت آلياتها في خطوات استفزازية دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وأعاقت قوات الاحتلال تحركات المواطنين على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قرية تعنك غرب جنين وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب.

استهداف واعتقالات للصيادين ببحر غزة

في قطاع غزة، اعتقلت قوة بحرية إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، 4 صيادين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وبحسب اتحاد لجان الصيادين، فإن المعتقلين هم: حمد غالب السلطان، وكمال حسن السلطان، ومحمد رفيق السلطان، وشريف أحمد العطار.

وأشار الاتحاد، في بيان له إلى أن قوات الاحتلال استولت على "حسكتين مجداف" تعودان للصيادين الأربعة، وتم اقتيادهم جميعا إلى ميناء أسدود. كما وأجبرت الصيادين الابتعاد عن البحر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تقوم بشكل يومي بإطلاق النار باتجاه الصيادين في بحر قطاع غزة، لمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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