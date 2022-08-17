رغم تدهور وضعه الصحي: الأسير عواودة يواصل إضرابه

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل في الضفة الغربية المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ158 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي، بحسب ما أفادت هيئات تعنى بشؤون الأسرى، اليوم الأربعاء.

وجددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تأكيدها على أن الحالة الصحية للأسير عواودة تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية، ويعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودوار شديد، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

ورفضت محكمة الاحتلال، الإثنين، الاستئناف الذي قدمته محامية الأسير عواودة للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير.

وكانت زوجة المعتقل خليل عواودة، تمكنت قبل السبت الماضي من زيارته في مستشفى "أساف هروفيه" قرب الرملة، وقالت إن زوجها يعاني من فقدان للذاكرة ولا يتذكر أسماء بناته، موضحة أنه فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية لدرجة أنه لم يتعرف عليها.

يذكر أن المعتقل عواودة، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّا جديدا لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّا مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

كما يواصل ثلاثة معتقلين إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، وهم: الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر المضربان منذ احدى عشرة يوما من تاريخ اعتقالهما في 7 آب 2022، رفضا لاعتقالهما الإداريّ، حيث يقبعان في زنازين سجن "عوفر".

وأصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداريّا لمدة أربعة شهور، وبحق عدال ثلاثة شهور.

ويواصل الشيخ يوسف الباز (64 عاما) إمام المسجد الكبير في اللد، إضرابه عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقاله التعسفي لليوم السابع على التوالي، في مستشفى "سوروكا"ّ، حيث نقل إليه يوم الجمعة الماضي من سجن "ريمون، إثر تدهور وضعه الصحي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلالي نقلت الأسير المضرب عن الطعام الشيخ يوسف الباز من مستشفى "سوروكا" إلى عزل "اوهلي كيدار".