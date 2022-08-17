هدم غرف زراعية بسلفيت وإخطارات بوقف البناء بمسجد ومنازل بالخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمس غرف زراعية في بلدتي بروقين وكفر الديك، في محافظة سلفيت، بينما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل بمسجد وأربعة منازل جنوب الخليل.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال هدمت 4 غرف زراعية في منطقة "الوجه الشامي" من بلدة كفر الديك تعود ملكيتها للمزارعين: رباح أيوب، وزكريا محمود رزق، وناجح حرب.

وأضاف شهود عيان، أن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية في منطقة البقعان في بلدة بروقين غرب سلفيت، تعود ملكيتها لرئيس بلدية بروقين فائد عبد الفتاح صبرة.

وفي محافظة الخليل، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الاربعاء، بوقف العمل في مسجد قرية خشم الكرم وأربعة منازل جنوب شرق يطا.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية خشم الكرم في مضارب البدو جنوب شرق يطا، واخطرت بوقف العمل في مسجد القرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال اخطرت المواطنين سليمان محمد موسى النجادة، ومحمود عبد الله حسين النجادة، وعبد الله محمود عبدالله النجادة، ومحمد محمود محمد النجادة، بوقف العمل في منازلهم، التي تبلغ مساحة كل منزل منها نحو 100 متر مربع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن نايف حسين النجادة، وعاثت بمحتوياته خرابا.

الاحتلال يقتلع 166 شتلة نخيل وحمضيات ويدمر خط مياه شمال أريحا

اقتلعت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 166 شتلة نخيل وحمضيات، في الأراضي المستأجرة من وزارة الأوقاف في قرية "العوسج" التعاونية شمال مدينة أريحا، ودمرت خط مياه ناقل.

وقالت مسؤول الإعلام في قرية العوسج جيهان السرساوي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتعمدت تخريب الأراضي الزراعية فيها، واستولت على سياج يحيط بـ64 دونما من الأراضي الزراعية، ودمرت خط مياه ناقل يبلغ طوله 400 متر.

ونقلت عن مدير المشروع، وأحد المتضررين المستأجرين موفق هاشم، أن قوات الاحتلال اقتلعت له 46 شتلة نخيل، و120 شتلة حمضيات، واستولت عليها.

وتقام "قرية العوسج" الزراعية على مئة دونم، وتعتبر نموذجا للقرى الزراعية الأولى في فلسطين.