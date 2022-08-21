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مسافر يطا: الاحتلال يرفض التماسا لوقف هدم مدرستين و32 مسكنا ومنشأة

تاريخ النشر: 21/08/2022 - 14:52

مسافر يطا: الاحتلال يرفض التماسا لوقف هدم مدرستين و32 مسكنا ومنشأة
طفل فلسطيني في يطا بوجه جرافات الاحتلال (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، التماسا لوقف هدم مدرستين، و32 مسكنا ومنشأة، في مسافر يطا.

وقال رئيس مجلس قروي المسافر نضال يونس لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "محكمة الاحتلال أصدرت اليوم، قرارا برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي أربعة تجمعات سكنية (جنبا، والفخيت، وصفى، والطوبا)، ضد قرار الاحتلال بهدم مدرسة المسافر الثانوية في تجمع الفخيت، ومدرسة جنبا الأساسية، إضافة إلى عدد كبير من المساكن والمنشآت.

وأضاف أن هذا القرار يشكل ضوءا أخضر لجيش الاحتلال لعمليات الهدم، ومن المتوقع أن تتم في أي لحظة.

يذكر أن محكمة الاحتلال كانت قد أصدرت في 5 أيار/ مايو الماضي قرارا برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة)، ضد قرار الاحتلال الذي صدر عام 1981، والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد على 30 ألف دونم من أراضيها مناطق مغلقة، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان، ما يعني هدمها، وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.

وفي السياق، أفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور لـ"وفا"، بأن مستوطنين هاجموا بحماية من قوات الاحتلال عددا من الرعاة، ودمروا مزروعات للمواطنين في منطقتي الجوايا والعين البيضا، تعود لعائلتي أبو طبيخ وادعيس.

واعتبر الجبور هذا الاعتداء نتيجة طبيعية لقرار المحكمة الإسرائيلية التي وفرت بقرارها غطاءً لقوات الاحتلال وللمستوطنين، لمهاجمة الأهالي، والاستيلاء على أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم، ووضع حد لهذا الاحتلال، واعتداءاته المستمرة، والإسراع بالتدخل، لوقف الكارثة الإنسانية التي يعتزم الاحتلال تنفيذها بهدم تلك التجمعات، وتهجير أهاليها.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#مسافر يطا
#تهجير
#استيطان
#رفض التماس لوقف هدم بيوت ومدارس

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