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شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 06:59

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
الشهيد محمد عرايشة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الشاب محمد عرايشة من البلدة القديمة في نابلس فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروحه الخطيرة التي كان أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين في مدينة نابلس.

وأصيب الشاب عرايشة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة، ومحاصرة المطارد إبراهيم النابلسي الذي أعلن عن استشهاده في ذاك اليوم، وأدت حينها إلى استشهاد رفيقه إسلام صبوح، وحسين طه.

يذكر أنه في التاسع من آب/أغسطس الجاري أستشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، بينهم القائد بكتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي.

والخميس الماضي، استشهد الشاب وسيم ناصر خليفة (18 عاما) وهو من مخيم بلاطة، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس، ، ما أدى إلى اندلاع مواجهات شملت تبادل إطلاق نارٍ، أُصيب خلالها 31 شخصا، بينهم 3 أشخاص، أُصيبوا بجروح خطيرة.

19 شهيدا من نابلس منذ مطلع العام

واقتحمت عشرات الدوريات الإسرائيلية التي ترافقها جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، تزامنا مع اقتحام المستوطنين لـ"قبر يوسف" في المدينة لأداء طقوس تلمودية.

وبارتقاء الشهيد وسيم خليفة، ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا على أراضي نابلس، إلى 19 شهيدا.

وشهداء نابلس الذين ارتقوا منذ بداية العام هم: باكير حشاش، أشرف المبسلط، محمد الدخيل، أدهم مبروكة، أحمد سيف، نادر ريان، قواز حمايل، إيهاب كيلاني، غيث يامن، نبيل غنام، عبد الرحمن صبح، محمد العزيزي، حسين قواريق، إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين طه ومحمد عساف ومحمد عرايشة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 136 شهيدا، بينهم 49 استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

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