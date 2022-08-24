الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيم الخميس بوجه الفلسطينيين ويفتحه للمستوطنين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين اليهود، اعتبارًا من الساعة العاشرة ليلا، ولغاية العاشرة من ليلة يوم غد الخميس، بحجة "الأعياد اليهودية".

وأفادت الأوقاف الإسلامية في الخليل لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن سلطات الاحتلال أبلغتهم إغلاق الحرم غدا، بحجة إحياء ما يسمى عيد "أول أيلول".

مستوطن أمام مسجد الحرم الإبراهيمي (Gettyimages)

من جانبه، استنكر مدير أوقاف الخليل، نضال الجعبري، قرار حكومة الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى استمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، وخاصة وقت صلاة المغرب من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر ومتزايد، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى الحرم.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، على مهاجمة محل تجاري وإضرام النيران به، وهو يعود إلى رئيس نقابة الخدمات السياحية في الخليل بدر الداعور، في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وتسبب الحريق في إلحاق خسائر مالية كبيرة في المحل التجاري ومحتوياته.