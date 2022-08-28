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4 وفيات و593 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 14:34

4 وفيات و593 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
بلغ عدد الفحوصات5272 (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فيما شخصت 593 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.

ووفقا للتقرير الوبائي حول فيروس كورونا في الضفة وغزة والقدس، أن حالات التعافي الجديدة في الضفة 178، وقطاع غزة: 3359، فيما بلغت حالات التعافي بمدينة القدس 60.

وبينت ان الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 184 في الضفة، و409 في قطاع غزة.

فيما توزعت حالات التعافي على النحو التالي 178 في الضفة، و3359 في غزة، و60 في القدس.

وأشار تقرير وزارة الصحة إلى أن الحالات التي تعالج في المستشفيات 16 حالة، بينهم 4 حالات في العناية المكثفة، وحالتان موصولتان بأجهزة التنفس الصناعي. بينما بلغ عدد الفحوصات5272 باستثناء مدينة القدس.

ولمواجهة تداعيات كورونا، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس،مرسوما رئاسيا يعلن فيه حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، اعتبارا من مساء اليوم، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ولم تصدر السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة عام 1967 معطيات وتفاصيل عن الوضع الصحي في الضفة الذي دفعها لاتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" المرسوم الرئاسي دون ذكر تفاصيل إضافية.

ولم تُعلن كذلك، ما هي الإجراءات الطارئة التي بموجبها سيتصرف الفلسطينيون سكان الضفة الغربية على إثر حالة الطوارئ.

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