مستوطن يعتدي على قاصر فلسطيني بالضرب جنوبي الضفة المحتلة

أصاب مستوطن، اليوم الإثنين، قاصرا فلسطينيا بجروح جنوبي الضفة الغربية المحتلة، من جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وقال المواطن الفلسطيني شريف التميمي إن مستوطنا مسلحا اعتدى على نجله القاصر إسلام (13عاما) بالضرب، خلال عودته إلى المنزل في حيّ تل الرميدة في البلدة القديمة بالخليل.

وأوضح أن نجله أصيب بجروح في الرأس وكسر في الأنف، وتم تقديم العلاج له في عيادة طبية محلية.

واتهم التميمي جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"توفير الحماية للمستوطنين".

وأوضح أنه "بشكلٍ شبه يومي يتمّ الاعتداء على منزلي وأبنائي من قبل المستوطنين، وبحماية من الجيش الإسرائيلي".

وتقع البلدة القديمة من مدينة الخليل تحت السيطرة الاحتلال الكاملة، ويستوطن فيها نحو 400 إسرائيليا يحرسهم نحو 1500 جندي في جيش الاحتلال.

وبحسب اتفاق الخليل (بروتوكول) الموقع في 17 كانون الثاني/ يناير 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيليى، قُسّمت المدينة إلى منطقتي H1 وH2، وأُعطي الاحتلال بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة وأطرافها.​​​​​