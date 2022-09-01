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شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله

تاريخ النشر: 01/09/2022 - 05:34

شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله
الشهيدان سامر خالد ويزن عفانة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استُشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) من مخيم العين، متأثرا بإصابته في عنقه، أثناء اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأكدت المصادر أن "اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس".

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال اقتحام المخيم.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الشاب يزن عفانة (جحدر) من مخيم قلنديا شمال القدس برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالقرب من مدينة رام الله.

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