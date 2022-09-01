اعتقالات بالضفة وغليك يتقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما تقدم الحاخام يهودا غليك، اقتحامات جماعات المستوطنين للمسجد الأقصى.

واقتحم عشرات المستوطنين تقدمهم الحاخام يهودا غليك، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي استنفرت قواتها في ساحات الحرم وفرضت تقييدات على حركة وتنقل الفلسطينيين داخل المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونظمت جولات استفزازية في ساحاته.

وأوضحت الأوقاف، أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة مسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

ويواصل الفلسطينيون والمقدسيون دعواتهم لشد الرحال للقدس والرباط في الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية بحقه، والتي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

وعلى الصعيد الميداني في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، 5 مواطنين من طولكرم وبيت لحم ورام الله.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهما: مجاهد جمال الشيخ قاسم من حي أم الشرايط في مدينة البيرة، وعلي لطفي الخراز من بلدة سلواد، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا قضاء طولكرم، واعتقلت محمد نائل بركات، بعد أن داهمت منزل ذويه في البلدة.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال راشد هاني ربايعة، من بلدة العبيدية، وركان أكرم النجار من مخيم العزة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.