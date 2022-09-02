هجوم إلكتروني "مجهول" يستهدف موقع وزارة الصحة الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الجمعة، أن بعض أنظمتها الإلكترونية تعرض لهجوم إلكتروني شنته جهة مجهولة، ما أدى إلى حدوث إرباك في تقديم الخدمات للجمهور في بعض مراكزها.

وشكلت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، لجنة لإدارة الملفات الهامة والطارئة في الإدارات التي تأثرت بالهجوم الإلكتروني وذلك بشكل ورقي إلى حين انتهاء الأزمة.

وأكد مدير عام تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة الفلسطينية، علي الحلو، في بيان صحافي أن "جميع معلومات المرضى والمراجعين آمنة ولم تتعرض لأذى".

وأشار إلى أن "الطواقم المختصة في وزارة الاتصالات ووزارة الصحة والجهات الرسمية المعنية تتابع الموضوع لمنع تكراره، مرجحة أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبا جدا".

وشكل رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، لجنة تحقيق برئاسة وزارة الداخلية، بناء على طلب وزيرة الصحة للوقوف على حيثيات الموضوع.

واعتذرت وزارة الصحة للجمهور عن هذا الإرباك الخارج عن إرادتها، فيما أكدت أن جميع خدماتها الإلكترونية وما يتصل بها ستعود قريبا، ويجري العمل مع جهات الاختصاص لتحديد مصدر الهجوم.