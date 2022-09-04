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21 صحافيا في سجون الاحتلال: تمديد اعتقال الصحافية غوشة حتى الغد

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 17:50

21 صحافيا في سجون الاحتلال: تمديد اعتقال الصحافية غوشة حتى الغد
الصحافية لمى غوشة (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الصحافية لمى غوشة من القدس المحتلة لغاية يوم غد، الإثنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافية غوشة صباح اليوم من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك بعد مداهمته للتفتيش ثم اعتقلتها وجرى إحالتها إلى التحقيق.

ولم يذكر الاحتلال أي تفاصيل أخرى حول ماهية اعتقال غوشة، إلى أن أعلن عن تمديد اعتقالها في وقت لاحق.

ومما يذكر أن غوشة تدرس حاليا الماجستير ببرنامج الدراسات الإسرائيلية في جامعة بيرزيت، وهي تعمل مع عدة وسائل إعلام في القدس.

وفي سياق متصل، أكدت لجنة دعم الصحافيين أن عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 21 صحافيا بينهم 3 إعلاميات.

وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 9 صحافيين معتقلين وأصدر أحكام فعلية بحقهم.

وبيّنت أن 7 صحافيين يقبعون في سجون الاحتلال إداريا من دون تهم، من بينهم محمد نمر عصيدة الذي جرى تثبيت الاعتقال الإداري بحقه للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضحت أن عدد الصحافيين الموقوفين ارتفع إلى 5، والذين يخضعون لتحقيقات مستمرة وسط التعذيب من دون إصدار أحكام، لافتة إلى أن الاحتلال يصر على كم الأفواه وإعاقة الصحافيين عن أداء واجبهم المهني خلافا للمواثيق الدولية والحقوقية سيما وأنهم (الصحافيون) يتعرضون لقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي.

بودكاست عرب 48

#لمى غوشة
#حرية الصحافة
#الشيخ جراح
#القدس
#اعتقالات الصحافيين

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