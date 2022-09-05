وفاتان و259 إصابة بكورونا بالضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل وفاتين، و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2,667 حالة تعاف في الفترة ما بين 28 آب الماضي – 4 أيلول الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الأسبوعي حول الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة.

وبينت أن الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 87 في الضفة، و172 في قطاع غزة.

فيما توزعت حالات التعافي على النحو التالي 148 في الضفة، و2483 في غزة.

وأشارت إلى أن 15 مصابا بكورونا يعالجون في المستشفيات، بينهم 9 في العناية المكثفة: و4 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.