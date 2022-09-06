عباس والسيسي يبحثان الانتهاكات الإسرائيلية والتهدئة في غزة

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، وبحثا الأوضاع الفلسطينية وأهمية الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة.

ووضع الرئيس الفلسطيني نظيره المصري في "صورة الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما استعرض عباس خلال اللقاء "آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام".

ومنذ نيسان/أبريل 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، من جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى.

وتبادل الرئيسان "وجهات النظر حول مختلف القضايا في المنطقة، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية وسُبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات".

فيما أفادت الرئاسة المصرية في بيان بأن "الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما (..) من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية".

وأكد الرئيس المصري بحسب البيان "أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خصوصا في قطاع غزة"، وفق البيان.

وأنهت وساطة مصرية في 7 آب/أغسطس الماضي، 3 أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد الرئيس المصري على "استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية"، وسط إشادة فلسطينية بالدور المصري، وفق البيان ذاته.

وحضر اللقاء، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ونظيره الفلسطيني ماجد فرج، إلى جانب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وسفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

ووصل عباس العاصمة المصرية القاهرة، أمس الإثنين، في زيارة رسمية لم تحدد مدتها.

وفي مقر إقامته، استقبل عباس اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

كما تسلّم الرئيس الفلسطيني دعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتضمن حضور القمة العربية المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، نقلها له وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.