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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا بالولجة

تاريخ النشر: 08/09/2022 - 10:48

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا بالولجة
تصعيد عمليات الهدم بالضفة والقدس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء والعديد من الجدران الاستنادية في بلدة الولجة قضاء القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وحيال تصعيد الاحتلال بالقدس القديمة والأقصى، انطلقت دعوات شبابية ومقدسية للحشد والرباط، غدا الجمعة، في المسجد الأقصى، والمشاركة في حملة "الفجر العظيم".

وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الفجر والجمعة في الأقصى، حاثة أهالي القدس والضفة الغربية والداخل على شد الرحال للمسجد وتكثيف التواجد فيه وبالقدس القديمة.

وعلى صعيد تضييق الاحتلال على الفلسطينيين في محافظة القدس، هدمت جرافات الاحتلال أساسات منزل والعديد من الجدران الاستنادية في بلدة الولجة بحجة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس مجلس قروي الولجة، إن المنزل يعود للمواطن عرفات أبو رزق، وقامت قوات الاحتلال بهدمه بحجة عدم الترخيص.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، البلدة صباحا، وتمركزت في منطقة "عين جويزة" وانتشرت فيها، وحاصرت منزل أبو رزق المكون من طابقين، قبل أن يشرعوا بهدم أساسات الطابق الثاني بواسطة جرافة كبيرة.

وتتعرض بلدة الولجة، تتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال، تمثلت بهدم عشرات المنازل في نفس المنطقة المسماة عين جويزة، بهدف إفراغها من سكانها، وضمها إلى نفوذ المستوطنات التي أقيمت على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين.

بودكاست عرب 48

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