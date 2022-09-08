  2. فلسطينيات
  3. أخبار

3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

تاريخ النشر: 08/09/2022 - 10:20

3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام
حراك بالضفة إسنادا للأسرى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل 3 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وسلوك إدارة مصلحة السجون، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس.

وذكر نادي الأسير أن من بين المضربين عن الطعام، شقيقان، هما أحمد (44 عاما) وعدال (34 عامًا) موسى اللذين يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ33 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر، إضافة إلى الأسير جواد جواريش (41 عاما)، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال.

وأصدرت سلطات الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وبحق عدال لمدة ثلاثة أشهر، فيما نقل الأسير أحمد مؤخرا عدة مرات من سجن "الرملة" إلى مستشفى "كابلان"، نتيجة تدهور وضعه الصحي، وهو أسير سابق، يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

علمًا أن المحكمة رفضت استئنافا تقدمت به محاميته على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري.

والمعتقل عدال أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، وما يزال محتجزا في زنازين سجن "عوفر".

ولفت إلى أن الأسير جواد جواريش (41 عاما)، من بيت لحم يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي في زنازين سجن "عسقلان"، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال عبد الله، وعرابي جواريش.

وذكر نادي الأسير أن الأسير جواريش المعتقل منذ عام 2002، حرم من زيارة شقيقيه منذ 20 عاما، بذريعة وجود "منع أمني" بحقهما، واليوم بعد اعتقالهما يطالب بلقائهما، بعد سنوات طويلة من الحرمان.

يشار إلى أن شقيقه عبد الله معتقل إداريا ويقبع في "النقب"، وشقيقه عرابي ما يزال موقوفا ويقبع في سجن "عوفر".

ومن الجدير ذكره أن الأسير جواريش محكوم بالسّجن مدى الحياة وكان قد تعرض عدة مرات للعزل، وهو متزوج وأب لابنتين، إحداهما كانت تبلغ من العمر ثمانية شهور عندما اُعتقل، وابنته الثانية كانت في رحم أمها.

بودكاست عرب 48

#سجون الاحتلال
#نادي الأسير
#الحركة الأسيرة
#الاعتقال الإداري

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المرضى في غزة: موت بطيء يصارع مماطلة الاحتلال
المرضى في غزة: موت بطيء يصارع مماطلة الاحتلال

2022-09-08

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا بالولجة
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا بالولجة

2022-09-08

مصرع الشاب سعد حناوي من نابلس غرقا جنوب يافا
مصرع الشاب سعد حناوي من نابلس غرقا جنوب يافا

2022-09-08

الأكثر قراءة

لبيد وغانتس في ردّ على واشنطن: لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار

لبيد وغانتس في ردّ على واشنطن: لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار

2022-09-07
مداولات أمنية إسرائيلية حول

مداولات أمنية إسرائيلية حول "تراجع مكانة" عباس وأجهزة الأمن الفلسطينية

2022-09-07
إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر

إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر

2022-09-07
شهيد بمخيم الفارعة واعتقالات بالضفة

شهيد بمخيم الفارعة واعتقالات بالضفة

2022-09-07
رسالة إسرائيلية للأسد: 3 قتلى بالهجوم على مطار حلب

رسالة إسرائيلية للأسد: 3 قتلى بالهجوم على مطار حلب

2022-09-07