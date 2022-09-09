الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بلدتي وبيت دجن قرب نابلس وحاجز الجيب قرب رام الله.

وفي كفر قدوم، أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي جاءت إسنادا للأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يتعرض لسياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

من التظاهرة ضد تهجير أهالي النبي صموئيل (Gettyimages)

وشارك المئات من أهالي البلدة في المسيرة، حيث رددوا شعارات وطنية تدعو إلى المقاومة الشعبية نصرة للأسرى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناطق الإعلامي في قلقيلية، مراد شتيوي، قوله إن "جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الصوت، ما أسفر عن إصابة 4 شبان بالرصاص، جرى علاجهم ميدانيا من قبل طاقم الهلاء الأحمر الفلسطيني".

وأضاف أن "هذه المسيرة انطلقت تنديدا بسياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد أسرانا في سجون الاحتلال وإسنادا للأسير ناصر أبو حميد الذي دخل مرحلة الخطر الشديد بسبب هذه السياسة".

قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين عند مدخل قرية الجيب (Gettyimages)

وفي بلدتي بيتا وبيت دجن قرب نابلس، أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن "مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرة أصيبوا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس"؛ حسب ما نقلت "وفا".

وأضاف أن "5 مواطنين أصيبوا بالاختناق في مواجهات نشبت مع الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس".

إلى ذلك، قام مستوطنون بأعمال عربدة في شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي أغلقت الشارع.

مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن (Gettyimages)

وعند مدخل قرية الجيب شمال غرب القدس، أصيب 5 مواطنين بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، والناشط عمر موعد إثر قمع قوات الاحتلال تظاهرة سلمية انطلقت صوب حاجز الاحتلال العسكري رفضا لتهجير أهالي قرية النبي صموئيل المجاورة.

وأدى العشرات صلاة الجمعة بالقرب من حاجز الاحتلال عند مدخل الجيب، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية وهيئة العمل الشعبي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ثم انطلقوا بتظاهرة سلمية صوب الحاجز دعما وإسنادا لأهالي قرية النبي صموئيل المحاصرة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ولافتات ورددوا شعارات مؤكدة أن قرية النبي صموئيل ستقف عصية في وجه مخططات الاحتلال والمستوطنين لتهجير مواطنيها، مطالبين بفك الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القرية.