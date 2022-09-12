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الاحتلال يستأنف محاكمة الصحافية لمى غوشة

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 10:20

الاحتلال يستأنف محاكمة الصحافية لمى غوشة
الصحافية لمى غوشة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شرعت محكمة الصلح في القدس المحتلة صباح اليوم الإثنين، محاكمة الصحافية المقدسية لمى غوشة، حيث عقدت جلسة للنظر بطلب النيابة العامة الإسرائيلية لمواصلة اعتقال غوشة.

وصرح محامي الصحافية غوشة المحامي ناصر عودة، أن النيابة العامة للاحتلال أعلنت نيتها تقديم لائحة اتهام بحقها خلال الفترة المقبلة.

وبررت النيابة العامة طلبها تمديد الاعتقال باستكمال التحقيق مع غوشة بشأن اتهامات تتعلق بـ"التحريض" على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تنفيه نفيا قاطعا.

وقال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال عقدت جلسة محكمة للأسيرة الصحافية غوشة، التي اعتقلت من منزل عائلتها في الرابع من أيلول/ سبتمبر الحالي، بعد مصادرة جهازها الحاسوب، وهاتفها.

والد ووالدة الزميلة لمى غوشة في قاعة المحكمة اليوم

وأوضح نادي الأسير أنه جرى تمديد اعتقال الصحافية غوشة أربع مرات، علما أنها متزوجة وهي أم لطفلين، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت.

وأشار نادي الأسير إلى أن عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال 16 صحفيا من بينهم ثلاث صحفيات وهن: بشرى الطويل، وطالبة الإعلام دينا جرادات، ولمى غوشة.

ودعا نشطاء من أجل الأسرى إلى وقفة إسنادية للأسيرة غوشة أمام باب جامعة بيرزيت الرئيسي اليوم الساعة الثالثة ظهرا.

يذكر أن مذكرة اعتقال كانت قد صدرت في 1 سبتمبر/ أيلول الحالي، بحق غوشة، لكن الاعتقال لم يحصل إلا يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الصحافية غوشة أم لطفلين كرمل (5 سنوات)، وقيس (3 سنوات)، وتعمل حاليا باحثة في المتحف الفلسطيني في بيرزيت، وتعكف على تقديم درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.

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