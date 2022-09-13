أحكام متفاوتة بالسجن بحق مقدسيين نفذا عملية طعن

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن الفعلي على أسيرٍين مقدسيين نفذا عملية طعن في العام 2019.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال أصدرت حكماً بالسجن الفعلي 16 عاما على الأسير نزيه عويوي، و11 عاما على الأسير محمد خضور بتهمة تنفيذ عملية طعن ومحاولة دهس.

وتعتقل سلطات الاحتلال 4650 أسير في سجونها، بينهم 180طفلا و32 أمرأة، و743 معتقلا إداريا، و600 أسير يعانون من أمراض مختلفة بينهم 23 أسيراً مصابون بالسرطان وأخطرهم الأسير ناصر أبو حميد.

وأبلغ نادي الأسير الفلسطيني أن عدد من صدرت بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد بلغ 551 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا.