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حماس تدعو لتصعيد المقاومة في الضفة ردا على الاستيطان

تاريخ النشر: 18/09/2022 - 14:46

حماس تدعو لتصعيد المقاومة في الضفة ردا على الاستيطان
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، الفلسطينيين إلى "تصعيد المقاومة الشاملة" في الضفة الغربية المحتلة، ردا على سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان، إن الحركة تدعو إلى "توسيع دائرة المقاومة والاشتباك مع العدو ومستوطنيه بكل الأدوات والوسائل المتاحة ردا على الاستيطان".

وأضاف أن "تسييج الاحتلال لمساحات واسعة في الأغوار الشمالية للاستيلاء عليها لصالح مشاريعه الاستيطانية هي سرقة وجريمة تأتي في إطار العدوان المتواصل على الشعب والأرض والمقدّسات".

وأدان برهوم مواصلة إسرائيل سياسة "التهجير والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني" قائلا إن "هذه السياسة لن تفلح في طمس معالم الأرض التاريخية ولن تثني الشعب عن النضال".

ومساء السبت، قال الناشط الحقوقي في منطقة الأغوار عارف دراغمة، إن السلطات الإسرائيلية أقامت سياجا حول مساحات من أراضي "خربة إحميّر" التابعة لخربة "الفارسية" شمال شرقي الضفة، بهدف الاستيلاء عليها لصالح مشاريع استيطانية.

وذكر دراغمة في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن هذه الأراضي يجري تجريفها منذ أشهر لإقامة مشاريع بنية تحتية للمستوطنين فوقها.

من جانبه، أوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في طوباس والأغوار الشمالية، معتز بشارات، أن هذه الأراضي سيطر عليها ما مجلس المستوطنات الإسرائيلي العام الماضي.

وأوضح أن مجلس المستوطنات بدأ أعمال تجريف فيها منذ سبعة أشهر. وأضاف بشارات أن مجلس المستوطنات يخطط لإقامة مدرسة ومشاريع ووحدات سكنية للمستوطنين في تلك الأراضي.

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#حماس
#الاحتلال الإسرائيلي
#المقاومة
#الأغوار
#الاستيطان

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