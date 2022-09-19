مصرع سائق مضخة باطون إثر انقلابها شرق طولكرم

لقي شاب، يبلغ 30 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث انقلاب مضخة باطون ببلدة بلعا، شرق مدينة طولكرم، اليوم الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، بأن "الشرطة تلقت بلاغا حول انقلاب مضخة باطون في منطقة الخلايل ببلدة بلعا شرق طولكرم نتج عنه إصابة مواطن (30 عاما) بإصابات وصفت بالحرجة".

وأضاف أن "المصاب نقل إلى مستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، وهناك أقر الأطباء وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

وجرى إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.