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الاحتلال يهدم مسكنين بـ"عين سامية" قرب رام الله

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 11:20

الاحتلال يهدم مسكنين بـ"عين سامية" قرب رام الله
تصعيد الهدم في التجمعات البدوية بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنين في التجمع البدوي في منطقة "عين سامية" في محافظة رام الله بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عين سامية، وشرعت بهدم مسكنين للتجمع البدوي مبنيان من الصفيح، بحجة وقوعهما في منطقة مصنفة (ج) وبحجة عدم الترخيص.

وأوضح مليحات أن المسكنين يعودان للمواطنين خضر سلامة كعابنة، وناجح محمد كعابنة، ويقعان بالقرب من المدرسة المهددة بالهدم في التجمع البدوي في عين سامية.

الاحتلال يستولي على "بيت متنقل" في نابلس

استولت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، على "بيت متنقل" في خربة المراجم التابعة لبلدة دوما، قضاء نابلس.

وقال سكرتير مجلس قروي دوما سامح دوابشة، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة المراجم، واستولت على "بيت متنقل" ووحدة صحية، دون إخطار مسبق.

وأضاف أن الاستيلاء على "البيت المتنقل" جاء بعد تسليم الإخطار مباشرة دون أي مقدمات أو علم مسبق بالمصادرة.

وأِشار إلى أن الخربة يقطنها 5 عائلات بشكل دائم، و6 عائلات أخرى يقضون فيها فصل الشتاء فقط، مضيفا أن أراضيها متداخلة مع أراضي المغير ودوما وسلفيت.

ومنذ مطلع العام الحالي، صعدت سلطات الاحتلال من سياسة الهدم للمنازل، وتسليم إخطارات الهدم منع البناء لمختلف المنشآت، تضييقا على الوجود الفلسطيني، وتوسيعا للتمدد الاستيطاني.

بعد إغلاقه 10 أيام: إعادة فتح المدخل الرئيس لبلدة قصرة

أعادت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، فتح المدخل الرئيس لبلدة قصرة قضاء نابلس، بعد إغلاق دام نحو 10 أيام.

وشوهدت جرافة إسرائيلية بوجود قوة عسكرية في المكان، وهي تقوم بإزالة الحجارة الصخرية التي وضعتها تلك القوات لإغلاق المدخل.

وخلال فترة إغلاق المدخل، عانى سكان المنطقة كثيرا في مغادرتها أو الوصول إليها، وخاصة طلبة المدارس الذين يضطرون للذهاب لمدارس خارج البلدة للدراسة.

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