اعتقالات بالضفة واستهداف نقاط عسكرية للاحتلال قرب نابلس والخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما بلغ عن إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين استهدف نقاط عسكرية للاحتلال قرب الخليل ونابلس، دون وقوع إصابات بصفوف جنود الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت العديد من المناطق بالضفة، واقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، فيما أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ووفقا لنادي الأسير، فإنه تم اعتقال 9 فلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة وادي شاهين في بيت لحم، الشابين حسين عبيات وأمير أبو جلغيف.

وفي مخيم عقب جبر في محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان ثائر دواس، ومحمود هلال، وعلاء العويد.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة رسمي مسالمة عقب اقتحام منزله في بلدة بيت عوا، والأسير المحرر أحمد رفعت الصليبي من بيت أمر.

إلى ذلك، بلغ عن إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين في ساعات متأخرة من الليل، صوب نقاط عسكرية قرب الخليل ونابلس دون وقوع إصابات.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" استهداف حاجز صرة ومستوطنة براخا في نابلس ، بعمليتي إطلاق نار فجر اليوم الخميس وانسحاب المنفذين.

وقالت المجموعات في بيانين منفصلين "قامت مجموعات عرين الأسود بعملية إطلاق نار تجاه حاجز صرة الاحتلالي غرب مدينة نابلس، وانسحاب جنود العرين بِسلام".

وأضافت "وفي عملية أخرى فجر هذا اليوم قامت مجموعات عرين الاُسود بعملية إطلاق نار أخرى تجاه مستوطنة براخا جنوب نابلس".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، شهدت الضفة الغربية المحتلة 18 عملا مقاوما استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وتنوعت أعمال المقاومة بين إلقاء عبوات متفجرة، وتحطيم مركبات مستوطنين، ومواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي رام الله، ألقى شبان عبوة متفجرة محلية الصنع صوب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المدينة.

وأحصيت 7 نقاط مواجهة في القدس وأريحا وسلفيت ونابلس، وجنين، وبيت لحم، والخليل.

واستهدف الشبان مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي بيت لحم، وقرب مستوطنة "غوش عتصيون" في الخليل.

وخلال الأسبوع الماضي استشهد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال، فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب 20 جنديا ومستوطنا، ورصدت 92 نقاط مواجهة، و16 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة.