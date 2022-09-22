الاحتلال يهدم منزلا في مسافر يطا

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسكنا في منطقة الركيز، قرب قرية توانة بمسافر يطا، قضاء الخليل، بحجة البناء دون ترخيص.

وأكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال هدمت منزلا من الصفيح والطوب بمسافر يطا، تبلغ مساحته 80 مترا مربعا، يعود إلى عائلة أشرف العمور.

هدم منزل عائلة العمور اليوم (فيسبوك)

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الركيز ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنزل المستهدف، وأغلقت الطرق المؤدية الى مسافر يطا.

الاحتلال يخطر بهدم خيام في الرأس الأحمر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وأخطرت شقيقين بهدم خيامهما ذاتيا.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الرأس الأحمر، وأخطرت شفهيا الشقيقين جهاد وخضر محمد بني عودة، بهدم خيامهما ذاتيا.

وكانت قوات الاحتلال، قد أخطرت الشقيقين بني عودة قبل أكثر من أسبوع، بهدم منشآت سكنية، وحظائر ماشية مبينة في مكان قريب من خيامهما.

وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها خلال شهر أغسطس/آب الماضي، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها 43 منزلا في الضفة والقدس، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية و"بركسات" وغيرها 79 منشأة، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة 25 منشأة.

ومنذ مطلع العام الحالي، صعدت سلطات الاحتلال من سياسة الهدم للمنازل، وتسليم إخطارات الهدم منع البناء لمختلف المنشآت، تضييقا على الوجود الفلسطيني، وتوسيعا للتمدد الاستيطاني.