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الخليل: الاحتلال يعتقل قاضيا وشقيقه من تفوح

تاريخ النشر: 22/09/2022 - 11:56

الخليل: الاحتلال يعتقل قاضيا وشقيقه من تفوح
مداهمات واقتحامات بالضفة اليوم (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الخميس، القاضي بسام ارزيقات، وشقيقه عصام، بعد مداهمة منزليهما في بلدة تفوح قضاء الخليل.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة تفوح شرعت بمداهمة العديد من المنازل، واقتحمت منزل عائلة ارزيقات بوحشية، قبل أن تقتاد القاضي بسام وشقيقه عصام، إلى مركبة عسكرية، وتقتادهما إلى جهة مجهولة.

يأتي ذلك، فيما شنت قوات الاحتلال في وقت سابق، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بمدن الضفة الغربية، طالت عددا من الأسرى المحررين.

لحظة اعتقال القاضي بسام ارزيقات

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، وهم محمد عواد سرور من بلدة نعلين، وحامد محمد حامد سليم من قرية رنتيس، وحسن علي العيشاوي، ومحمد أحمد العرايشة، من مخيم الجلزون.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين هما: حمزة حسين أبو هلال، وأحمد رفعت الصليبي، وذلك بعد مداهمة منزليهما في قرية بيت عوا وبلدة بيت أمر.

وسلمت قوات الاحتلال شابا من بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها، وهو مازن عاطف عبيات، وذلك بعد مداهمة منزله في منطقة واد شاهين شرق المدينة، إلى جانب اعتقال أمير خالد عبيات.

يشار إلى أن جيش الاحتلال ينفذ حملات مداهمة واعتقال شبه يومية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تطال الأطفال والنساء والشيوخ.

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#الخليل
#تفوح
#اعتقال
#الاحتلال
#محكمة الصلح
#بسام ارزيقات

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