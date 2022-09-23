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إصابات إثر قنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال نحو مستشفى الخليل

تاريخ النشر: 23/09/2022 - 19:35

إصابات إثر قنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال نحو مستشفى الخليل
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب عدد من الفلسطينيين والكوادر العامة في مستشفى الخليل الحكومي، اليوم الجمعة، بحالات اختناق إثر قنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال داخل ساحة طوارئ المستشفى.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن محيط المستشفى لم يشهد وقوع مواجهات قبل أو بعد إطلاق القنبلة.

وفي شارع الشلالة وسط المدينة، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع مساء اليوم، خلال مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الشلالة وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومما يذكر أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت شمالي الضفة الغربية.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

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#مستشفى الخليل
#وزارة الصحة الفلسطينية
#قوات الاحتلال

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