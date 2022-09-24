  2. فلسطينيات
  3. أخبار

القدس: مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدتي الطور وسلوان

تاريخ النشر: 24/09/2022 - 22:41

القدس: مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدتي الطور وسلوان
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اقتحمت قوات الاحتلال مساء، السبت، بلدتي الطور وسلوان في ضواحي القدس المحتلة، أعقبها وقوع مواجهات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي بلدة الطور، نشبت مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال التي أغرقت شوارع القرية بالمياه العادمة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان ومنازل القرية.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام القرية منذ الإعلان عن استشهاد الشاب، محمد أبو جمعة، الخميس برصاص الاحتلال على أحد الحواجز شمال غرب رام الله.

وفي قرية سلوان، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الصوت تجاه المواطنين، خلال اقتحامها البلدة دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية.

وذكر رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع مواجهات، أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

بودكاست عرب 48

#القدس
#مواجهات
#قوات الاحتلال
#سلوان
#الطور
#نابلس
#سبسطية

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب نابلس
شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب نابلس

2022-09-24

30 أسيرا يخوضون معركة الأمعاء الخاوية بدءا من صباح الأحد
30 أسيرا يخوضون معركة الأمعاء الخاوية بدءا من صباح الأحد

2022-09-24

الاحتلال يعتقل 4 شبان من نابلس وأسيرا محررا من رام الله
الاحتلال يعتقل 4 شبان من نابلس وأسيرا محررا من رام الله

2022-09-24

الأكثر قراءة

عباس: إسرائيل قررت ألا تكون شريكا في السلام ونطالب بخطة دولية لإنهاء الاحتلال

عباس: إسرائيل قررت ألا تكون شريكا في السلام ونطالب بخطة دولية لإنهاء الاحتلال

2022-09-23
لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب المهاجرين إلى 73 قتيلا

لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب المهاجرين إلى 73 قتيلا

2022-09-23
مصرع حسين نصار من عرابة ومحمد فلاح من برطعة في حادثي طرق

مصرع حسين نصار من عرابة ومحمد فلاح من برطعة في حادثي طرق

2022-09-23
كلام مختصر في معنى الحركة الوطنية في الداخل

كلام مختصر في معنى الحركة الوطنية في الداخل

2022-09-23
مقتل شخص في منطقة حيفا واعتقال مشتبه من كابول

مقتل شخص في منطقة حيفا واعتقال مشتبه من كابول

2022-09-23