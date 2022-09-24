القدس: مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدتي الطور وسلوان

اقتحمت قوات الاحتلال مساء، السبت، بلدتي الطور وسلوان في ضواحي القدس المحتلة، أعقبها وقوع مواجهات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي بلدة الطور، نشبت مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال التي أغرقت شوارع القرية بالمياه العادمة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان ومنازل القرية.

مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سلوان pic.twitter.com/xSfy7a3k4K — موقع عرب 48 (@arab48website) September 24, 2022

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام القرية منذ الإعلان عن استشهاد الشاب، محمد أبو جمعة، الخميس برصاص الاحتلال على أحد الحواجز شمال غرب رام الله.

وفي قرية سلوان، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الصوت تجاه المواطنين، خلال اقتحامها البلدة دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية.

وذكر رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع مواجهات، أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".