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مواجهات مع الاحتلال في سلوان

تاريخ النشر: 25/09/2022 - 20:39

مواجهات مع الاحتلال في سلوان
قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين في سلوان (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ورفع الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حالة التأهب في صفوف قوات الشرطة داخل إسرائيل إلى أعلى مستوى، بموازاة التعزيزات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت الشرطة عن نشر الآلاف من عناصرها داخل مدينة القدس المحتلة، وفي البلدات والمدن المختلفة، عشية عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف يوم غد، الإثنين.

وخلال الأيام الماضية، دعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وهو ما ردّ عليه نشطاء فلسطينيون بالدعوة إلى "شد الرحال إلى المسجد" والاعتصام به.

وفي وقت سابق، الأحد، اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع بدء أعيادهم.

وبدأت الأعياد اليهودية بعشية رأس السنة العبرية (روش هاشناه)، مساء اليوم، الأحد، وتنتهي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بعيد "سمحات هتوراة" الذس يعقب عيد العرش.

يأتي ذلك بموازاة فرض إغلاق محكم، بدأ في الساعة الرابعة عصر اليوم، على الضفة الغربية المحتلة والمعابر البرية لقطاع غزة، في ظل استمرار "الإنذارات" الاستخباراتية في إسرائيل من احتمالات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في مناطق الـ48 أو في الضفة المحتلة.

وفي وقت سابق الأحد، دعا يس قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية أوفير بيندر، في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، الجمهور الإسرائيلي، ممن يحملون سلاحا شخصيا مرخصا، إلى أن يحملوه معهم عند توجههم لأداء الصلوات الدينية في الكنس اليهودية.

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#سلوان
#المسجد الأقصى

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