الاحتلال يحاصر الأقصى: اعتقالات وإصابات والقدس ثكنة عسكرية

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي حولت القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية في أول أيام "رأس السنة العبرية".

وأفادت دائرة الأوقاف بأن مئات المستوطنين اقتحموا ساحات الحرم على مجموعات، إذ تألفت كل مجموعة من 50 مستوطنا، وذلك بعد انتشار أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال في ساحاته، حيث قامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين، وقمعتهم بالغاز المدمع.

وذكرت الأوقاف أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين في ساحات المسجد، واعتقلت عددا، وأخرجت بعضهم من الأقصى، كما أطلقت قنابل الغاز المدمع على المصلين والمرابطين.

اعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين بالأقصى

وأوضحت أن عناصر شرطة الاحتلال اعتلوا سطح المصلى القبلي بالمسجد، كما أطلقوا طائرة تصوير في سماء المسجد لمراقبة حركة الفلسطينيين داخله، وقامت باعتقال 6 شبان من داخل الساحات بعد الاعتداء عليهم.

ومنعت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر، دخول الفلسطينيين دون سن الأربعين إلى المسجد.

وحولت سلطات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية واستنفرت قواتها في القدس القديمة وحول الأسوار، حيث قامت بنصب الحواجز في مناطق مختلفة بالمدينة المحتلة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

الاحتلال يلقي قنابل غاز تجاه الشبان بالمصلى القبلي

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي، حيث قام عناصر من الوحدات الخاصة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاه المعتكفين والشبان داخل المصلى القبلي.

الاعتداء على الفلسطينيين عند باب الأسباط

ومنعت قوات الاحتلال من الفلسطينيين من التوافد والرباط عند باب الأسباط، وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب وقمعهم بغاز الفلفل بعد أن منعتهم من دخول ساحات الحرم القدسي الشريف، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجراح طفيفة، حيث قدمت له طواقم الهلال الأحمر الإسعافات الميدانية.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل القدس القديمة والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى وساحة البراق منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى وجولاتهم الاستفزازية بالقدس القديمة.

وتصاعد الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والحشد الدائم في القدس والأقصى، وحمايته والدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين المتطرفين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يبدأ اليوم.

الاحتلال يفرض حصارا مشددا على الأقصى

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري "لا يجوز ترك المقدسيين وحدهم في الميدان للدفاع عن الأقصى، ويجب أن تتحرك الدول العربية والإسلامية لنصرة المسجد الأقصى وحمايته من الاحتلال".

وقال الناشط المقدسي فخري أبو دياب إن "سلطات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المسجد الأقصى، وتقيم مجموعة متاريس عسكرية على مداخله، وكل الطرقات التي تؤدي إليه، وتغلق البلدة القديمة وتقيم الحواجز العسكرية فيها، وتسيطر على أسطح المنازل وأسوار البلدة القديمة، للحيلولة دون وصول أهل القدس للمسجد".

قمع للصحافيين وإبعادهم على الأقصى

وللمرة الثانية منذ الصباح كررت شرطة الاحتلال اعتداءاتها بحق الصحافيين خارج أبواب الأقصى، وعرقلة عملهم ومنعت من تغطية الأحداث. وتجبرهم على مغادرة المكان بعد أن منعتهم من دخول ساحات الحرم، وهددت باعتقال بعضهم.

وطالت اعتقالات شرطة الاحتلال 6 شبان، فيما قام عناصر الوحدات الخاصة بقمع الفلسطينيين في ساحات الحرم بالغاز المدمع.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحافيين والمسعفين وعلى مسن فلسطيني تعرض للإغماء وإصابة بالرأس وبالرقبة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه ودفعه مما أدى إلى ارتطام رأسه بالدرج وتم نقله لمستشفى المقاصد لتلقي العلاج.

مستوطنون ينفخون في البوق قرب أبواب الأقصى

قامت مجموعات كبيرة من المستوطنين بالنفخ في البوق بالقرب من أسوار المسجد الأقصى وباب القطانين، وسط توتر شديد في باحات المسجد، بينما يقوم المقتحمون وبعد مغادرتهم الساحات بأداء رقصات صاخبة على أبواب المسجد ومحاولة الاعتداء على المواطنين المتجهين للمسجد.

كما تتجمع مجموعات أخرى من المستوطنين بالقرب من مقبرة باب الرحمة محاولين اقتحامها والنفخ في البوق هناك، حيث كان متطرفون يهود وأعضاء كنيست من بينهم الحاخام يهودا غليك قاموا بالنفخ داخل المقبرة.

وتستغل "منظمات الهيكل" المزعوم فترة "الأعياد اليهودية" في التحريض على زيادة أعداد المقتحمين، وفر ض واقع جديد فيه، من خلال "فرض الصلوات التلمودية والنفخ بالبوق، واقتحام المسجد بثياب كهنوتية بيضاء، ومحاكاة لطقوس القربان النباتية".

ودعت لاقتحامات متتالية للمسجد الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية، تبدأ، بعيد "رأس السنة العبرية"، ومن ثم عيد "الغفران" الموافق 5 -6 تشرين أول/أكتوبر المقبل، و"عيد العرش" الذي يبدأ بتاريخ 10 -17 أكتوبر.