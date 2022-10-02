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اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على الطواقم الطبية والفلسطينيين ببيت فوريك

تاريخ النشر: 02/10/2022 - 11:48

اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على الطواقم الطبية والفلسطينيين ببيت فوريك
اعتقالات اليوم في بيت فوريك (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني عند مفترق بيت فوريك قضاء نابلس، ومنعتها من تقديم الإسعافات للفلسطينيين الذين أصيبوا بالاختناق جراء قمعهم بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر بأن "قوات الاحتلال اعتدت على ضابط الإسعاف محمد بعارة وفراس البظ على مفترق بيت فوريك، وجرى تحويل محمد بعارة إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ودانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اعتداء جيش الاحتلال على طواقم الهلال الأحمر قرب حاجز بيت فوريك أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني.

وقالت الكيلة في بيان "هذه المشاهد وصمة عار في جبين دولة الاحتلال"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل والحقيقي لحماية القانون الدولي الذي ينتهكه الاحتلال دون خوف من العقاب أو المساءلة.

وحيت وزيرة الصحة الفلسطينية الكوادر الطبية والصحية والإسعافية التي تؤدي رسالتها السامية في ظل ظروف معقدة، وفي ظل تهديدات الاحتلال واعتداءاته.

يذكر أن طواقم الهلال الأحمر تعاملت منذ صباح اليوم الأحد، مع عشرات حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة على مدخل بلدة بيت فوريك.

مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينية

إلى ذلك، هاجم مستوطنون صباح اليوم الأحد، مركبات الفلسطينيين، بالحجارة قرب مدخل بلدة بيت فوريك، فيما اعتدت قوات الاحتلال على ضابطي إسعاف أثناء تواجدهما عند حاجز البلدة.

ووفقا لشهود عيان، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك العسكري المقام على مدخل البلدة، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين اعتدوا على المركبات، بعدما فتحت قوات الاحتلال الحاجز أمام الفلسطينيين بعد إغلاقه بالاتجاهين.

ومنذ بداية العام الحالي، نفذ المستوطنون 290 هجوما إرهابيا على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، 230 منها تسببت في أضرار بالممتلكات، و60 منها أوقعت إصابات بين الفلسطينيين.

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#بيت فوريك
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#الطواقم الطبية

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