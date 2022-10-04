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عشية "الغفران": مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستنفر بالقدس

تاريخ النشر: 04/10/2022 - 09:17

عشية "الغفران": مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يستنفر بالقدس
اقتحامات جماعية للأقصى بحراسة الشرطة
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي استنفرت قواتها في القدس المحتلة والبلدة القديمة والمدن الساحلية، عشية ما يسمى "يوم الغفران".

وأفادت دائرة الأوقاف بأن المئات من المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث لوحظ اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين لساحات الحرم والقدس القديمة بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران".

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل ساحات المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية، في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وعند مصلى "باب الرحمة" وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ويأتي ذلك، فيما اقتحم عشرات الآلاف من اليهود ساحة حائط البراق خلال ساعات الليل، وأدوا طقوسا تلمودية بمناسبة "يوم الغفران" الذي يتواصل يومي الثلاثاء والأربعاء.

واستنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها في القدس والمدن الساحلية ومناطق التماس بالقرب من الكنس وساحة البراق، وذلك تحسبا من تنفيذ أي هجمات في قلب المدن الإسرائيلية، حسب مزاعم الشرطة.

كما عززت قوات الاحتلال من عناصر حرس الحدود في القدس القديمة، ونصبت الحواجز على الطرقات المؤدية لساحة البراق، وذلك لتوفير الحماية للمستوطنين خلال الشعائر التلمودية التي يقوم بها اليهود خلال "يوم الغفران"، بدءا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وحتى مساء يوم غد الأربعاء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب إنه تم نشر العديد من أفراد الشرطة وقوات الأمن والمتطوعين في القدس، مع التركيز على الأماكن المزدحمة.

كما تم نصب حواجز على الطرق الرئيسية في القدس المحتلة، لمنع حركة المركبات من أحياء شرقي المدينة باتجاه غربي المدينة. وسيتمركز أفراد الشرطة وعناصر حرس الحدود بالقرب من نقاط التفتيش، كما سيتم نشرهم في الأحياء لمنع الاضطرابات والاحتكاكات والعنف، على حد تعبير الشرطة.

بودكاست عرب 48

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#يوم الغفران
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