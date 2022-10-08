  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الجزائر: جلسات حوار الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الثلاثاء والأربعاء

تاريخ النشر: 08/10/2022 - 16:35

الجزائر: جلسات حوار الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الثلاثاء والأربعاء
هنية وتبون وعباس (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تلتقي الفصائل الفلسطينية في الجزائر، الثلاثاء، للتوافق على "رؤية الجزائر" لإنهاء الانقسام الفلسطيني؛ حسب ما أعلن السفير الفلسطيني لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، اليوم السبت.

وذكر أبو عيطة، أن "جلسات الحوار ستعقد يومي 11 و12 من هذا الشهر".

وأضاف أن "ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا) وعلى رأسها حركة فتح، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي سيعقدون اجتماعهم في الجزائر".

وأشار أبو عيطة إلى أن "الاجتماع يأتي بعد شهور من الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الوصول إلى رؤية جامعة توافقية تتفق عليها كافة أطراف العمل الوطني الفلسطيني".

وأعرب عن أمله في أن "يتم التوافق على رؤية الجزائر ونتمنى أن تشكل (الرؤية) قاسما مشتركا للجميع، وأن تكون أرضية صلبة للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

ويأتي لقاء الفصائل قبيل انعقاد القمة العربية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في الجزائر، "والتي تريد الجزائر أن تكون قمة فلسطينية بامتياز وتكون القضية الفلسطينية حاضرة بامتياز"؛ وفق أبو عيطة.

وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت منها إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، منذ صيف 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من طرف الحكومة الفلسطينية التي شكلتها "فتح".

بودكاست عرب 48

#الانقسام الفلسطينية
#المصالحة الفلسطينية
#حماس
#فتح
#منظمة التحرير الفلسطينية
#الجهاد الإسلامي
#الضفة
#قطاع غزة
#عبد المجيد تبون
#الجزائر

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الضفة الغربية: 4 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الضفة الغربية: 4 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2022-10-08

32 عاما على مجزرة المسجد الأقصى
32 عاما على مجزرة المسجد الأقصى

2022-10-08

الاحتلال يعرض تعويضا مقابل إغلاق ملف الشهيد عمر أسعد
الاحتلال يعرض تعويضا مقابل إغلاق ملف الشهيد عمر أسعد

2022-10-07

الأكثر قراءة

مقتل الشاب علاء الصح في جريمة إطلاق نار باللد

مقتل الشاب علاء الصح في جريمة إطلاق نار باللد

2022-10-07
استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعدا بالكنيست

استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعدا بالكنيست

2022-10-07
الطاقة الإسرائيلية: أرباح حقل قانا 3 مليارات دولار فقط

الطاقة الإسرائيلية: أرباح حقل قانا 3 مليارات دولار فقط

2022-10-07
شفاعمرو: وفاة أيمن بركات متأثرا بإصابته في حادث عمل

شفاعمرو: وفاة أيمن بركات متأثرا بإصابته في حادث عمل

2022-10-07
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

2022-10-07