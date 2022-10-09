الاحتلال يحاصر مخيم شعفاط ويغلق الطرقات المؤدية لنابلس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حصارها لمخيم شعفاط قضاء القدس، عقب عملية إطلاق النار، مساء السبت، والتي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية تدعى نوعا لازار (18 عاما) من بلدة بات حيفر، وإصابة حارس أمن، ومجندة أخرى، في وقت أغلقت قوات الاحتلال بعض الطرقات المؤدية إلى مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في مخيم شعفاط بالاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، في الوقت الذي اعتقلت فيه وحدة خاصة من جيش الاحتلال أربعة شبان مقدسيين عند حاجز عناتا العسكري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "قوات الجيش تواصل البحث عن منفذي عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط بالقدس".

الاحتلال يعتقل 3 شبان ويطارد منفذ عملية شعفاط

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، حيث أطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

كما أصيب شاب برصاصة في الصدر، ونقل للعلاج في أحد المستشفيات.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من منازل الفلسطينيين بالمخيم، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية.

وتدعي شرطة الاحتلال أن 3 شبان على الأقل نفذوا عملية إطلاق النار، إضافة إلى المنفذ الأساسي الذي وصل إلى الحاجز وأطلق النار تجاه الجنود، حيث يتم مطاردة شاب رابع (22عاما)، تشبتة شرطة الاحتلال أنه من نفذ عملية إطلاق النار.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن منفذ العملية قدم إلى منطقة الحاجز مترجلا، وقام بتنفيذ عملية إطلاق النار وهرب مشيا على الأقدام إلى داخل مخيم شعفاط، وليس بمركبة كما نشر في البداية.

واعتقلت قوات الاحتلال، العديد من الفلسطينيين واقتادتهم للتحقيق، بينهم أفراد من عائلة واحدة يشتبه بأنهم من عائلة منفذ العملية.

واعترضت وحدة خاصة من جيش الاحتلال، مركبة عند حاجز عناتا العسكري، واعتقلت 4 شبان كانوا بداخلها، لم تعرف هوياتهم بعد.

الاحتلال يحاصر مخيم شعفاط

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم شعفاط وبعض المناطق بالقدس، وكثفت من انتشارها في شوارع المدينة وأحيائها، كما اقتحمت حي رأس العامود بسلوان، ونشرت آلياتها في شوارع الحي.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية من مدخل بلدة عناتا وحتى بلدة حزما، مما أدى إلى ازدحامات مرورية وإعاقة حركة المركبات على الطريق.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال منعت طواقمه في القدس من الدخول إلى منطقة عناتا ومخيم شعفاط.

إغلاق بعض الطرقات إلمؤدية إلى نابلس

وفي الضفة الغربية، أغلقت قوات الاحتلال في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأحد، الحاجز العسكري عند حوارة، وبعض الطرق والنقاط في جنوب نابلس.

وحسب شهود عيان، فإن حاجز حوارة أغلق بالكامل ومنع الفلسطينيين من المرور عبره، وسط انتشار للمستوطنين في المنطقة والذين أدوا صلوات تلمودية.

وأغلقت قوات الاحتلال دوار بيتا، ودوار عينابوس، ودوار مستوطنة يتسهار، ومنعت الفلسطينيين من التحرك عبر تلك النقاط.